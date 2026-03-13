Descontinuado
Asistencia técnica
GC535/35
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Es necesario ajustar la configuración del vaporizador vertical Philips para cada prenda?
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
¿Cómo debo planchar una camisa con vapor con el vaporizador vertical Philips?
¿Cómo puedo utilizar el guante del vaporizador de prendas vertical Philips?
El vaporizador Philips deja manchas en la prenda
El vaporizador de prendas Philips no produce vapor
El cabezal del vaporizador de prendas vertical gotea
Mi vaporizador de prendas vertical Philips produce un sonido ronco
El vaporizador de prendas vertical de Philips deja manchas de humedad en las prendas
El vaporizador de prendas vertical Philips emite poco vapor o lo hace de forma irregular
La base del vaporizador de prendas de Philips gotea
La manguera del vaporizador de prendas vertical Philips está rígida