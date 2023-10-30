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Descontinuado

ClearTouch EssenceVaporizador de prendas

GC535/35

2.9

| (7) Opiniones

1 premio

Airee la ropa delicada con sus aromas favoritos

Con el nuevo ClearTouch Essence, su ropa puede oler como sus fragancias favoritas. Vierta la fragancia en el tapa de fragancias MyEssence y el vapor proporcionará un olor fresco a su ropa para que pueda airearla sin necesidad de lavarla ni limpiarla en seco.

Ver todos los beneficios

Con tapa de fragancia MyEssence

Airee la ropa delicada con sus aromas favoritos

  • 2000 W

  • Tapa de fragancia MyEssence

  • Hang&Lock

El vapor proporciona su aroma favorito a la ropa

El vapor proporciona su aroma favorito a la ropa

El potente vapor proporciona su aroma favorito a la ropa gracias a la innovadora tapa de fragancia MyEssence.

Vapor extrapotente

Vapor extrapotente

Las boquillas emiten un vapor potente que permite eliminar las arrugas con unas pocas pasadas.

Elimina los olores corporales, del cigarrillo y la comida

Elimina los olores corporales, del cigarrillo y la comida

El vapor potente elimina los olores corporales, del cigarrillo y la comida.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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2.9

de 5

7

Opiniones

2

30/10/2023

Peru

Peru

Estoy encantada!!!

Soy una persona que cuido muchisimo la ropa, me gusta comprarme prendas de calidad y tengo una persona en casa que no plancha bien. Esta plancha vertical te deja la ropa estupendamente, camisas normales, de seda, de todos los materiales, es muy comoda y cuidando la ropa y planchando de forma rapida. No hace falta tener conocimientos y ser agil, nunca he planchado y es muy intuitiva. La recomiendo sin duda!!!

Ventajas

cuidar la ropa y planchar rapido y de forma agil. Evitando lavar en muchas ocasiones.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ClearTouch Essence GC535/35 Vaporizador de prendas

Fecha de uso 2023-09-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ClearTouch Essence GC535/35 Vaporizador de prendas

Fecha de uso 2023-09-30

24/03/2019

España

España

Encantada!

Tengo el producto desde hace casi dos años y sigo encantada. Ha superado mis expectativas. Sólo que nunca había utilizado las fragancias. Quiero saber si puedo utilizar cualquiera de mis perfumes o tengo que comprar alguna fragancia con una característica en especial

Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35

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22/10/2017

España

España

Lo he usado poco pero muy contento

Encantado con mi nuevo aparato, recomendandolo mucho, pero me gustaría saber dónde puedo comprar más tapones para las esencias o como limpiar el interior para aderirle una fragancia nueva y no mezcle olores, muchísimas gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35

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Avisos legales

  1. Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 8 minutos.