Descontinuado
GC535/35
Airee la ropa delicada con sus aromas favoritos
Con el nuevo ClearTouch Essence, su ropa puede oler como sus fragancias favoritas. Vierta la fragancia en el tapa de fragancias MyEssence y el vapor proporcionará un olor fresco a su ropa para que pueda airearla sin necesidad de lavarla ni limpiarla en seco.
2000 W
Tapa de fragancia MyEssence
Hang&Lock
El potente vapor proporciona su aroma favorito a la ropa gracias a la innovadora tapa de fragancia MyEssence.
Las boquillas emiten un vapor potente que permite eliminar las arrugas con unas pocas pasadas.
El vapor potente elimina los olores corporales, del cigarrillo y la comida.
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Premios
2.9
de 5
7
Opiniones
ILOPEZO
30/10/2023
Peru
Estoy encantada!!!
Soy una persona que cuido muchisimo la ropa, me gusta comprarme prendas de calidad y tengo una persona en casa que no plancha bien. Esta plancha vertical te deja la ropa estupendamente, camisas normales, de seda, de todos los materiales, es muy comoda y cuidando la ropa y planchando de forma rapida. No hace falta tener conocimientos y ser agil, nunca he planchado y es muy intuitiva. La recomiendo sin duda!!!
Ventajas
cuidar la ropa y planchar rapido y de forma agil. Evitando lavar en muchas ocasiones.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ClearTouch Essence GC535/35 Vaporizador de prendas
Fecha de uso 2023-09-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ClearTouch Essence GC535/35 Vaporizador de prendas
Fecha de uso 2023-09-30
Isabelle
24/03/2019
España
Encantada!
Tengo el producto desde hace casi dos años y sigo encantada. Ha superado mis expectativas. Sólo que nunca había utilizado las fragancias. Quiero saber si puedo utilizar cualquiera de mis perfumes o tengo que comprar alguna fragancia con una característica en especial
Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35
Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35
Saulmati
22/10/2017
España
Lo he usado poco pero muy contento
Encantado con mi nuevo aparato, recomendandolo mucho, pero me gustaría saber dónde puedo comprar más tapones para las esencias o como limpiar el interior para aderirle una fragancia nueva y no mezcle olores, muchísimas gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35
Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 8 minutos.