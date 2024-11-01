Orientación de imagen en vivo para confianza y control

La imagen de fluoroscopía en vivo se superpone sobre las imágenes de tejido blando, lo que proporciona retroalimentación y orientación en la imagen en 3D en vivo sobre cualquier desviación de la trayectoria deseada. Esta superposición en 3D le proporciona control y confianza al orientar la aguja hacia la trayectoria correcta.