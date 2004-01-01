Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Revisa y cambia la configuración del AED
Desde su computador, en solo unos pocos clics con el ratón, la configuración actual del desfibrilador se puede recuperar, restablecer a los valores por defecto, o revisar de acuerdo con sus preferencias. Para FR3, usted también puede configurar el idioma y el reloj interno.
Protocolos individualizados
Su director médico puede individualizar las configuraciones del AED de acuerdo con el protocolo de respuesta preferido de su programa. Solamente el personal autorizado bajo la supervisión de un profesional médico debe hacer cambios a los valores por defecto del desfibrilador.
Consistencia entre AED
Para manejar más eficientemente la configuración para su programa de desfibrilación temprano, usted puede guardar los ajustes de configuración en un archivo. Esto hace fácil reutilizar la misma configuración en todos los AED y mantener un registro de los ajustes permitidos.
Protocolos individualizados
Su director médico puede individualizar las configuraciones del AED de acuerdo con el protocolo de respuesta preferido de su programa. Solamente el personal autorizado bajo la supervisión de un profesional médico debe hacer cambios a los valores por defecto del desfibrilador.
Consistencia entre AED
Para manejar más eficientemente la configuración para su programa de desfibrilación temprano, usted puede guardar los ajustes de configuración en un archivo. Esto hace fácil reutilizar la misma configuración en todos los AED y mantener un registro de los ajustes permitidos.
Microsoft® Windows XP™ Professional, o Microsoft® Windows 7™ Professional
Lector de PDF
Necesario para poder visualizar la guía de configuración del usuario HeartStart
Explorador
Es necesario un explorador de internet para activar el programa
Requisitos de hardware
Requisitos de hardware
Plataforma
Computador personal
Velocidad del procesador
Mínimo: Procesador de 1 GHZ x86 o x64
Pantalla
Mínimo de 1024 x 768. Se recomienda 1280 x 1024 o mayor
Espacio en disco
300 MB de espacio en disco disponible durante la instalación del programa
Comunicación inalámbrica
Adaptador de Bluetooth compatible con Microsoft o Widcomm dispuesto para ajustar el reloj o transferir la información de configuración hacia y desde un desfibrilador FR3 utilizando la interfaz de transferencia inalámbrica Bluetooth 2.0
Conexión a internet
Requerida para activar el programa y recibir actualizaciones del programa.
Lector de tarjeta
Se requiere un lector de tarjeta Secure Digital (SD) si usted va a configurar o establecer el idioma para un desfibrilador HeartStart FR3 a través de una tarjeta de datos SD.
Especificaciones del programa
Especificaciones del programa
*Nota: Una configuración del desfibrilador determina su comportamiento durante una emergencia médica.
1. El símbolo y el logotipo de Bluetooth son una marca o una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. El símbolo y el logotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
1. Acrobat, Adobe Reader, y PDF son una marca o una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.
1. Microsoft®Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 son una marca o una marca registrada de Microsoft® Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
