Integración versátil

El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.