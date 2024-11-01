Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos

Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.