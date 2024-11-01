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iDose4 mejora la calidad de imagen* mediante la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos debidos a implantes ortopédicos de gran tamaño. Con la combinación de estas dos técnicas, logrará generar imágenes de gran calidad con menos artefactos.
Calidad de imagen óptima
iDose4 mejora la calidad de imagen* mediante la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos debidos a implantes ortopédicos de gran tamaño. Con la combinación de estas dos técnicas, logrará generar imágenes de gran calidad con menos artefactos.
Calidad de imagen óptima
iDose4 mejora la calidad de imagen* mediante la prevención de artefactos y el aumento de la resolución espacial a dosis bajas. O-MAR reduce los artefactos debidos a implantes ortopédicos de gran tamaño. Con la combinación de estas dos técnicas, logrará generar imágenes de gran calidad con menos artefactos.
Advanced procedures
Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos
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Los procedimientos avanzados se vuelven rutinarios y rápidos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que le permite el control de su sistema de TC hoy, mientras le prepara para los desafíos del mañana. Esto le permite planificar los resultados, no la adquisición. También le proporciona confianza y constancia las 24 horas del días, los 7 días de la semana.
Arquitectura diseñada para el futuro
Arquitectura diseñada para el futuro
We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.
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Begin reading early
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Acceda, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la última tecnología, con una única solución de visualización avanzada. Funciona en todas las especialidades clínicas, en todas las modalidades y en toda su empresa.
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Refurbishment process
Refurbishment process provides like-new condition
Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.
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Calidad de imagen óptima
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Calidad de imagen óptima
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