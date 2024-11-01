La familia Philips Ingenuity le lleva los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración aumentada, cuidado del paciente y valor económico en una familia actualizable que está diseñada para crecer con usted.
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Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Uniformidad entre escaneos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Uniformidad entre escaneos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Capacidad de actualización de la familia Ingenuity
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
IMR
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Portal IntelliSpace
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
iPatient
Capacidad de actualización de la familia Ingenuity
Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Uniformidad entre escaneos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Uniformidad entre escaneos
Philips iPatient es una plataforma avanzada que lo pone en control de su sistema CT hoy en día, mientras lo prepara para los desafíos de mañana. Esto le permite planear los resultados, no la adquisición. También le da la confianza y uniformidad 24/7.
Capacidad de actualización de la familia Ingenuity
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
Una familia de confianza
La familia Philips Ingenuity le proporciona los beneficios de alta resolución, escaneo de dosis baja con integración y colaboración elevada, cuidado del paciente, valor económico en una familia de productos actualizables que está diseñado para crecer con usted.
IMR
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Dosis menor con mayor calidad de imagen
Con Philips IMR puede lograr de forma simultánea 60–80% de dosis baja, 43–80% de detectabilidad con contraste bajo mejorada y 70–83% de menor ruido.* La IMR le proporciona confianza a través de visualización mejorada de detalles finos.
Portal IntelliSpace
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
Esté listo antes con el preprocesamiento de portal IntelliSpace
Ingrese, revise, analice, diagnostique y presente imágenes de forma rápida, eficiente y colaborativa con la tecnología más reciente con una solución de visualización avanzada. Funciona entre especialidades clínicas, entre modalidades y su empresa.
* En la práctica clínica, el uso de IMR puede reducir la dosis de CT del paciente dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la ubicación anatómica y la práctica clínica. Debe realizarse una consulta con un radiólogo y un médico para determinar la dosis apropiada para obtener la calidad de imagen de diagnóstico para la tarea clínica particular. Se evaluó el ruido menor en imágenes, la resolución espacial mejorada, la detectabilidad mejorada de contraste bajo y/o reducción de ruido con protocolos corporales de referencia. Todas las mediciones se realizaron en fantomas. Las evaluaciones de reducción de dosis se realizaron con cortes de 0.8 mm y se evaluaron en el fantoma MITA CT IQ (CCT183, The Phatom Laboratory), con el uso de observadores humanos. Los datos están archivados.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.