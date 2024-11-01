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microTEE

Imagenología de ultrasonido

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MicroTEE en el sistema iE33 proporciona información crítica para ayudar a diagnosticar y tratar pacientes pequeños.

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Características
Para los recién nacidos en mayor peligro

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.
Imagenología versátil

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.
Resultados comprobados

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*
  • Para los recién nacidos en mayor peligro
  • Imagenología versátil
  • Resultados comprobados
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Para los recién nacidos en mayor peligro

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.

Para los recién nacidos en mayor peligro microTEE ofrece información clave

En el pasado, el ecocardiograma transesofágico (Transesophageal Echo, TEE) no se podía realizar en bebés. Philips microTEE en el sistema de ultrasonido iE33 ofrece imágenes de alto rendimiento en tiempo real de los recién nacidos, y proporciona información que puede cambiar el manejo del paciente.
Imagenología versátil

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.

Imagen versátil diseñada para mejorar los cuidados críticos

El microTEE ofrece una herramienta crítica para el cuidado de pacientes pequeños y enfermos. Admite Doppler, flujo de color, imágenes armónicas, modo M y análisis 2D. El microTEE se une al Live 3D TEE para niños y adultos, así como al MiniMultiplane TEE para bebés. Ahora los médicos pueden obtener información importante sobre la función cardíaca en la UCIN, OR, Echo y Cath Lab.
Resultados comprobados

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*

Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*
  • * Zyblewski SC, Shirali G, Graham E, et al. Initial Experience With a Miniaturized Multiplane Tranesophageal Probe in Small Infants Undergoing Cardiac Operations. Annals of Thoracic Surgery. 2010: 89:1900-4

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

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