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PerforMax minimiza la ruptura de piel y elimina la incomodidad del puente nasal al sellar alrededor del perímetro de la cara, donde los contornos faciales son más suaves y la sensibilidad a la presión es menor. Dos tamaños se ajustan a una amplia gama de pacientes.
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Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente
Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente
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Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla
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Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador
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Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza
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Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado
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Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla
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Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos
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Mascarilla para cara completa para reducir la claustrofobia del paciente
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Tres tamaños que simplifican la selección de la mascarilla
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Codos intercambiables para transiciones rápidas del ventilador
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Clips a presión para un retiro y colocación fácil del equipo para cabeza
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Compatible con Auto-Trak Digital para rendimiento NIV mejorado
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Ajustadores de gancho y bucle para asegurar la colocación de la mascarilla
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Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos
Disponible en un solo uso y multiuso para ajustarse a sus protocolos
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