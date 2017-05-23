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La máscara de rostro completo PerformaTrak emplea almohadillas de doble densidad para la frente a fin de lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara. Su ajuste confiable ofrece a los pacientes una opción fácil y razonable de máscara de rostro completo.
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Sellado confortable que minimiza la presión facial
Sellado confortable que minimiza la presión facial
Sellado confortable que minimiza la presión facial
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
Sellado confortable que minimiza la presión facial
Sellado confortable que minimiza la presión facial
Sellado confortable que minimiza la presión facial
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Tres tamaños simplifican la elección de la máscara
Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
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Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico
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