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Respironics PerformaTrak

Máscara de rostro completo

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La máscara de rostro completo PerformaTrak emplea almohadillas de doble densidad para la frente a fin de lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara. Su ajuste confiable ofrece a los pacientes una opción fácil y razonable de máscara de rostro completo.

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Características
Sellado confortable

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.
Tres tamaños

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.
Compatible con Auto-Trak Digital

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Almohadillas para frente de doble densidad

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.
Lengüetas de agarre

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.
Almohadillas de sellado opcionales

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.
Ganchos de rotación

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.
Soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.
  • Sellado confortable
  • Tres tamaños
  • Compatible con Auto-Trak Digital
  • Almohadillas para frente de doble densidad
Ver todas las características
Sellado confortable

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.

Sellado confortable que minimiza la presión facial

La máscara de rostro completo PerformaTrak puede minimizar la presión facial y mantener, a su vez, un buen sellado, incluso en el sensible puente nasal. La fuerza de la máscara puede ajustarse en el puente de la nariz del paciente para un cómodo ajuste.
Tres tamaños

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.

Tres tamaños simplifican la elección de la máscara

Existen solo tres tamaños de máscaras PerformaTrak para simplificar su elección. Estos tres tamaños se ajustan a una amplia variedad de pacientes y el indicador integrado de tamaño ofrece un modo conveniente de elegir el tamaño adecuado.
Compatible con Auto-Trak Digital

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.

Compatible con Auto-Trak Digital para un rendimiento mejorado de la NIV.
Almohadillas para frente de doble densidad

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.

Almohadillas para frente de doble densidad para lograr comodidad y estabilidad

PerformaTrak cuenta con almohadillas para frente de doble densidad para lograr la comodidad del paciente y la estabilidad de la máscara.
Lengüetas de agarre

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal

Lengüetas de agarre para extraer y ajustar fácilmente el soporte craneal.
Almohadillas de sellado opcionales

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.

Almohadillas de sellado opcionales minimizan las fugas de aire

Las almohadillas opcionales ayudan a crear un mejor sellado, minimizando las fugas de aire y la descomposición localizada de la piel debida a los tubos nasogástricos.
Ganchos de rotación

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara

Los ganchos de rotación eliminan la necesidad de reajuste luego de la extracción de la máscara.
Soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico

Existen dos estilos de soporte craneal de reemplazo económico.

Documentación

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