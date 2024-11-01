Simplifique la configuración y funcionamiento

Con las tarjetas de procedimientos, usted puede simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.