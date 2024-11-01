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Brazalete reutilizable de presión no invasiva Easy Care 1 manguera, adulto grande XL (5)

Brazalete

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Brazalete Easy Care, 1 manguera, adulto grande XL (5 unidades)

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Especificaciones

Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande muy alto
Ancho de la vejiga
  • Ancho del brazalete: 17 cm (6,7'')
Color Brazalete/Manguito
  • Borgoña
Circunferencia
  • 35 a 45 cm
Longitud de la vejiga
  • Vejiga: 38 cm (15''); brazalete: 83,5 cm (32,9'')
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Bayoneta
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Brazalete
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,840 kg
Unidad de empaque
  • 5 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • M1598B, M1599B
Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande muy alto
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
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Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande muy alto
Ancho de la vejiga
  • Ancho del brazalete: 17 cm (6,7'')
Color Brazalete/Manguito
  • Borgoña
Circunferencia
  • 35 a 45 cm
Longitud de la vejiga
  • Vejiga: 38 cm (15''); brazalete: 83,5 cm (32,9'')
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Bayoneta
Detalles del producto
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  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Brazalete
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,840 kg
Unidad de empaque
  • 5 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
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  • No esterilizado
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  • Ninguno
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