Brazalete Easy Care, 1 manguera, adulto XL (1 unidad)
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|Tipo de Paciente
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|Tamaño Brazalete/Manguito
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|Color Brazalete/Manguito
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|Ancho de la vejiga
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|Circunferencia
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|Longitud de la vejiga
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|Número de mangueras
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|Estilo de conector de brazalete/manguito
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Tipo de producto
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|Certificado CE
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Peso del empaque
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Estéril O no estéril
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|Vida útil mínima
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|Se utiliza con otros suministros
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|Tipo de Paciente
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|Tamaño Brazalete/Manguito
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Tipo de Paciente
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|Tamaño Brazalete/Manguito
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|Color Brazalete/Manguito
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|Ancho de la vejiga
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|Circunferencia
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|Longitud de la vejiga
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|Número de mangueras
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|Estilo de conector de brazalete/manguito
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Tipo de producto
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|Certificado CE
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Peso del empaque
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Estéril O no estéril
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|Vida útil mínima
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|Se utiliza con otros suministros
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