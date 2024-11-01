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Cable de interconexión de presión no invasiva para adultos Longitud: 3,0 m (9,84')

Manguera de aire

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Especificaciones

Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Manguera de aire
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,150 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 bolsa = 1 tubo
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP de Philips
Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Detalles del producto
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Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
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  • No
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  • NIBP
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  • Manguera de aire
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  • Uso en múltiples pacientes
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No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 bolsa = 1 tubo
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP de Philips

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