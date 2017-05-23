Manguera de aire para presión arterial no invasiva para recién nacidos 3,0m (NEONATAL) Manguera de aire

Manguera de aire para presión arterial para recién nacidos. Longitud = 9,84' (3,0 m). Se conecta a los brazaletes Philips para un solo paciente recién nacido, brazaletes para adultos/no pediátricos e incorpora la nueva configuración del conector. Este cable se utiliza para el monitoreo clásico de la cabecera de la cama y reemplaza al M1597B. NO SE PUEDE UTILIZAR con brazaletes para adultos/pediátricos.