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Brazalete reutilizable Comfort Care para presión no invasiva, adulto grande

Brazalete

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Brazalete reutilizable Comfort Care, sin látex, para pacientes adultos grandes Usar con cable de interconexión M1598B o M1599B.

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Especificaciones

Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande
Ancho de la vejiga
  • Ancho del brazalete: 16 cm (6,3'')
Color Brazalete/Manguito
  • Moca claro
Circunferencia
  • 34 a 43 cm
Longitud de la vejiga
  • 35 cm (13,8'')
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Bayoneta
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M8105AS
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Brazalete
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,110 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 brazalete
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • M1598B, M1599B
Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M8105AS
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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Brazalete NIBP
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  • Adulto
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Adulto grande
Ancho de la vejiga
  • Ancho del brazalete: 16 cm (6,3'')
Color Brazalete/Manguito
  • Moca claro
Circunferencia
  • 34 a 43 cm
Longitud de la vejiga
  • 35 cm (13,8'')
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Bayoneta
Detalles del producto
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Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M8105AS
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  • Brazalete
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No fabricado con látex de caucho natural
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  • Ninguno
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