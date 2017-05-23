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Sensor de Oximetría reutilizable con clip para dedo, adulto clip de dedo, adulto, conector de 8 pines

Sensor

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Sensor de clip reutilizable de Philips, para adultos de todos los tamaños. Sensor SpO2 tipo clip para dedo, reutilizable para adulto, conector con 8 pines para usar en pacientes de más de 40kg. Aplicación: dedo. El cable es de 3,0M

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Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo
Compatibilidad del cable adaptador
  • N/C
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Longitud del cable
  • 3,0 m (9,8')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,275 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 sensor
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo
Compatibilidad del cable adaptador
  • N/C
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Longitud del cable
  • 3,0 m (9,8')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
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Unidad de empaque
  • 1 sensor
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado

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