Sensor SpO2 desechable para un solo paciente (recién nacido, niño/adulto). Sitio de aplicación en recién nacidos: pie/mano, tamaño: < 3 kg (<6,6 lb). Sitio de aplicación en adultos: cualquier dedo de la mano excepto el pulgar, tamaño: > 40 kg (> 88 lb). Sitio de aplicación en niños: dedo gordo del pie/pulgar, tamaño: 10-20 kg (22-44 lb).
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Compatibilidad del cable adaptador
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|Peso recomendado del paciente
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|Longitud del cable
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Tipo de producto
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Certificado CE
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|Peso del empaque
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Estéril O no estéril
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|Vida útil mínima
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Compatibilidad del cable adaptador
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|Peso recomendado del paciente
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|Longitud del cable
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Tipo de producto
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Estéril O no estéril
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|Vida útil mínima
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