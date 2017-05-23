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Sensor de oximetría desechable para bebé, tipo de envoltura

Sensor

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Sensor SpO2 desechable para un solo paciente bebé. Lugar de aplicación: cualquier dedo de la mano, sitio alternativo: cualquier dedo del pie.

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Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Bebé
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano; dedo del pie
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Peso recomendado del paciente
  • 3 - 140 kg (6,6 - 22 lb)
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • Se requiere cable adaptador Nellcor con N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40, se requiere cable adaptador GE con GE Dinamap Pro400 V1
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Peso del empaque
  • ,959 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 20 sensores
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • M1943A; M1943AL
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Bebé
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano; dedo del pie
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • Se requiere cable adaptador Nellcor con N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40, se requiere cable adaptador GE con GE Dinamap Pro400 V1
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Transductor de SpO2
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Aplicación del paciente
  • Bebé
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano; dedo del pie
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Peso recomendado del paciente
  • 3 - 140 kg (6,6 - 22 lb)
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
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Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • Se requiere cable adaptador Nellcor con N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40, se requiere cable adaptador GE con GE Dinamap Pro400 V1
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Peso del empaque
  • ,959 kg
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  • 20 sensores
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Se utiliza con otros suministros
  • M1943A; M1943AL

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