Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter IVUS digital Visions PV .018 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 135 cm y un diámetro máximo de imagenología de 24 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.018", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.
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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
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