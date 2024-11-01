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Visions PV .018

Catéter digital de IVUS

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Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter IVUS digital Visions PV .018 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 135 cm y un diámetro máximo de imagenología de 24 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.018", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.

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Características
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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Especificaciones

Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Catéter guía mínimo
  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0.018”
Diámetro máximo de imagenología
  • 24 mm
Longitud de trabajo
  • 135 cm
Especificaciones técnicas
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  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0.018”
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