El kit NIBP para un solo paciente neonatal tiene 50 brazaletes: 5 M1866B tamaño #1, 10 M1868B tamaño #2, 20 M1870B tamaño #3, 10 M1872B tamaño #4, 5 M1873B tamaño #5. Incorpora la nueva configuración de conector y reemplaza a M1820-60020.
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Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
No
Categoría del producto
NIBP
Tipo de producto
Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
Uso para un solo paciente
Certificado CE
Sí
Peso del empaque
1,040
kg
Unidad de empaque
50 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Sí
Estéril O no estéril
No esterilizado
Vida útil mínima
Ninguno
Se utiliza con otros suministros
M1596C; M1597C
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.