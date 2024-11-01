El Panel de gestión de dispositivos de Philips para cardiógrafos PageWriter TC es una herramienta basada en web que proporciona visibilidad de sus dispositivos de la serie PageWriter TC desde una única ubicación para una resolución de problemas y soporte de dispositivos rápidos y eficientes, permitiéndole diagnosticar problemas de forma remota y ver los estados de los dispositivos para determinados cardiógrafos y monitores de paciente de Philips. Puede ver la configuración del dispositivo, la ubicación de la última conexión WLAN/LAN, la dirección IP inalámbrica y el punto de acceso, las opciones de producto habilitadas y el registro de errores, todo desde su PC o dispositivo móvil.
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El panel de control ayuda a su equipo a gestionar y mantener de forma remota sus dispositivos inalámbricos y cableados. La visibilidad de los registros de errores de los dispositivos, el estado en línea y la salud de la batería le permite tomar decisiones rápidas sobre cómo asignar recursos para mantener el tiempo de actividad clínica. La dirección IP inalámbrica y la información del punto de acceso pueden ayudar a confirmar la ubicación del dispositivo dentro de la institución, facilitando así el despliegue de los dispositivos.
Consulte el estado del cardiógrafo en tiempo real
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Visualice de forma remota el estado del cardiógrafo
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Gestione la eficacia de la respuesta de servicio con visibilidad centralizada de los registros de errores de los dispositivos, el estado en línea y la salud de la batería para hasta 15 usuarios simultáneos. Despliegue el soporte donde y cuando sea necesario. Puede ser proactivo en lugar de reactivo para minimizar las interrupciones clínicas.
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Comunique las incidencias de servicio con mayor eficacia
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Mejore la eficiencia de las llamadas de servicio al compartir la información de gestión de dispositivos con su representante de servicio para resolver rápidamente los problemas de mal funcionamiento de los dispositivos. Augmented Actions
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Mejore la eficiencia de las llamadas de servicio al compartir la información de gestión de dispositivos con su representante de servicio para resolver rápidamente los problemas de mal funcionamiento de los dispositivos. Augmented Actions
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Estructura de licencias escalable para flexibilidad del programa
Estructura de licencias escalable para flexibilidad del programa
Los paquetes de licencias para dispositivos, desde 50 hasta 5000 unidades, permiten dar soporte tanto a instituciones pequeñas como grandes. Agregue fácilmente más licencias a medida que su institución crezca, sin aumentar la sobrecarga de la red.
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Los paquetes de licencias para dispositivos, desde 50 hasta 5000 unidades, permiten dar soporte tanto a instituciones pequeñas como grandes. Agregue fácilmente más licencias a medida que su institución crezca, sin aumentar la sobrecarga de la red.
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Actualice el software desde una única ubicación central
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El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo así el parque de cardiógrafos en el nivel de seguridad y operatividad más reciente. No es necesario enviar a su equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso puede distribuir una configuración común de dispositivo a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario consistente dentro del área asistencial o en toda la institución.
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El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo así el parque de cardiógrafos en el nivel de seguridad y operatividad más reciente. No es necesario enviar a su equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso puede distribuir una configuración común de dispositivo a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario consistente dentro del área asistencial o en toda la institución.
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El panel de gestión de dispositivos para los cardiógrafos PageWriter TC permite actualizar el software desde una ubicación central, manteniendo así el parque de cardiógrafos en el nivel de seguridad y operatividad más reciente. No es necesario enviar a su equipo a realizar estos cambios manualmente. Incluso puede distribuir una configuración común de dispositivo a todos los cardiógrafos para garantizar una experiencia de usuario consistente dentro del área asistencial o en toda la institución.
Ahorre tiempo y recursos
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Mantenga la seguridad y la consistencia operativa de su parque de cardiógrafos gracias a la capacidad de actualización centralizada de software del panel de control; ya no es necesario visitar cada dispositivo para gestionar las versiones de software. Además, puede administrar las configuraciones de los dispositivos dentro de un área asistencial o en toda la institución, todo desde una ubicación central.
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Mantenga la seguridad y la consistencia operativa de su parque de cardiógrafos gracias a la capacidad de actualización centralizada de software del panel de control; ya no es necesario visitar cada dispositivo para gestionar las versiones de software. Además, puede administrar las configuraciones de los dispositivos dentro de un área asistencial o en toda la institución, todo desde una ubicación central.
Aproveche la infraestructura de red de su hospital
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El alojamiento local del panel de control en su servidor le proporciona información de estado casi en tiempo real de su parque de dispositivos conectados, lo que permite una visibilidad y un diagnóstico rápidos. El acceso para hasta 15 usuarios simultáneos puede acelerar la resolución de problemas y capacita a todo su equipo para resolver problemas críticos de los dispositivos con conocimiento y eficiencia.
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Actualice el software desde una única ubicación central
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Es posible que el producto no esté disponible en todas las zonas geográficas. Consulte con su representante de Philips para conocer la disponibilidad completa del portafolio.
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