Device Management Dashboard para Cardiógrafos PageWriter TC

El Panel de gestión de dispositivos de Philips para cardiógrafos PageWriter TC es una herramienta basada en web que proporciona visibilidad de sus dispositivos de la serie PageWriter TC desde una única ubicación para una resolución de problemas y soporte de dispositivos rápidos y eficientes, permitiéndole diagnosticar problemas de forma remota y ver los estados de los dispositivos para determinados cardiógrafos y monitores de paciente de Philips. Puede ver la configuración del dispositivo, la ubicación de la última conexión WLAN/LAN, la dirección IP inalámbrica y el punto de acceso, las opciones de producto habilitadas y el registro de errores, todo desde su PC o dispositivo móvil.