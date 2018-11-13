Términos de búsqueda
EPIQ CVx es una solución exclusiva para ultrasonidos cardiovasculares, la cual presenta avances significativos en la funcionalidad. Esto le permitirá brindar una mejor atención a través de una mayor potencia de procesamiento, imágenes excepcionales con más claridad y nitidez, mejor eficiencia de los exámenes y una nueva cuantificación AIUS robusta y reproducible.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Marcadores 3D
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
|Ancho
|
|Altura
|
|Profundidad
|
|Peso
|
|Grados de movimiento
|
|Regulación de la altura
|
|NEW LCD Pro Display Monitor Size
|
|OLED Display Monitor Size
|
|LCD Display Monitor Size
|
|Ancho
|
|Altura
|
|Grados de movimiento
|
|Regulación de la altura
|
|Ancho
|
|Altura
|
|Profundidad
|
|Peso
|
|Grados de movimiento
|
|Regulación de la altura
|
|NEW LCD Pro Display Monitor Size
|
|OLED Display Monitor Size
|
|LCD Display Monitor Size
|
Ver producto
Ver producto
Ver producto
EPIQ CVxi, nuestro sistema de ultrasonido cardiovascular premium construido sobre nuestra plataforma de ultrasonido innovadora, modular y líder en la industria, tiene potentes capacidades basadas en IA e imágenes nSight para ayudarlo a trascender las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía intervencionista a la siguiente dimensión. Esto le permite lograr confianza en los procedimientos con innovación accesible y flujos de trabajo más inteligentes.
Ver producto
Transductor transesofágico de matriz sectorial Philips xMatrix con tecnología PureWave Crystal con un rango de frecuencia de funcionamiento ampliado de 11 a 4 MHz para imágenes en los modos 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D Zoom, Full Volume y 3D color. Tiene un botón que el usuario puede configurar en el mango para que el examen sea más eficiente. Incluye cable de interfaz de ECG y un protector de punta desechable.
Ver producto
Ultrasound Workspace es un sistema holístico y escalable de visualización, análisis e informes cardiovasculares que está construido sobre TOMTEC-ARENA. Permite una eficiencia clínica de primer nivel al proporcionarle flexibilidad en el flujo de trabajo a los equipos de atención: permitiendo las mismas capacidades de diagnóstico dentro y fuera del carrito; Analizando datos independientes del proveedor; Aprovechando la IA en una amplia gama de aplicaciones; con una plataforma tecnológica y un modelo de licencia altamente escalables; y un soporte integral a medida.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísPeru (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.