Ahorre tiempo valioso al verificar la cirugía -- Obtenga resultados rápidos de RM intra-operativa con la transferencia suave y rápida del paciente durante procedimientos de neurocirugía para apoyar la toma de decisiones quirúrgicas. La sala dual RM-OR permite la utilización diagnóstica habitual del sistema de RM cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.
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Sistema OR de transferencia del pacie... || Transferencia del paciente sua
Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak
El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.
Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak
El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.
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dStream || Obtenga una excelente calidad
dStream
Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de RM. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión amplio, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.
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Sala dual MR-OR || Aumente el valor económico
Sala dual MR-OR
Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.
Sala dual MR-OR
Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.
Sala dual MR-OR
Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua
Tres puntos de trabajo quirúrgicos
La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos
La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos
La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.
Sala triple OR-MR-OR || Aumente el valor económico
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.
Sala triple OR-MR-OR
La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.
Opciones en el marco de la cabeza y l... || Aumente el valor económico
Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina
El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.
Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina
El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.
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El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.
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Sala dual MR-OR || Aumente el valor económico
Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua
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* Se espera disponibilidad de MR-OR de Ingenia al final de 2012.
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