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Ingenia MR-OR

Sistema de resonancia magnética intraoperacional

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Ahorre tiempo valioso al verificar la cirugía -- Obtenga resultados rápidos de RM intra-operativa con la transferencia suave y rápida del paciente durante procedimientos de neurocirugía para apoyar la toma de decisiones quirúrgicas. La sala dual RM-OR permite la utilización diagnóstica habitual del sistema de RM cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.

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Características
Sistema OR de transferencia del pacie... || Transferencia del paciente sua

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.
dStream || Obtenga una excelente calidad

dStream

Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de RM. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión amplio, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.

dStream

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Sala dual MR-OR || Aumente el valor económico

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.
Sala triple OR-MR-OR || Aumente el valor económico

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.
Opciones en el marco de la cabeza y l... || Aumente el valor económico

Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina

El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina

El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina

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El Ingenia permite obtener resultados rápidos de RM intra-operativa utilizando transferencia de los pacientes en forma suave y rápida en la sala dual RM-OR.

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

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Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de RM. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión amplio, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.

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Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de RM. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión amplio, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.

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Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema RM, usted puede aumentar su utilización de RM y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema de RM para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intra-operativa.

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Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de RM-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, el brazo alcanza la parte frontal y el respaldo del sistema de RM.

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Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.

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La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.

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La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de RM. Esta sala triple de OR-RM-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de RM.
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Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina

El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

Opciones en el marco de la cabeza y la selección de la bobina

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El MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en los conjuntos del marco de la cabeza y bobina para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

Especificaciones

Sistema MRI
Sistema MRI
Fuerzas de campo
  • 1,5 y 3,0 T
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
Sistema MRI
Sistema MRI
Fuerzas de campo
  • 1,5 y 3,0 T
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
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Sistema MRI
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Fuerzas de campo
  • 1,5 y 3,0 T
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
  • * Se espera disponibilidad de MR-OR de Ingenia al final de 2012.

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