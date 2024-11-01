Ingenia Ambition 1.5T X Procedimientos de RM sin helio

Gracias a su nuevo y revolucionario imán BlueSeal completamente sellado, Ingenia Ambition X le permite realizar procedimientos de RM sin helio más productivos¹. Ingenia Ambition X proporciona una extraordinaria calidad de imagen incluso en pacientes técnicamente difíciles y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido² con aceleraciones Compressed SENSE para todas las zonas anatómicas, tanto en estudios 2D como 3D. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la simplificación de la preparación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto. Además, Ingenia Ambition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.