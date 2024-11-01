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Ingenia Prodiva 1.5T CX

Sus posibilidades ampliadas

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Respalde sus decisiones clínicas aprovechando nuestras soluciones de imágenes basadas en la tecnología de banda ancha digital dStream, presente en más de 2000 instalaciones en todo el mundo. Acelere el rendimiento del paciente con el flujo de trabajo Breeze simplificado. Una interfaz de usuario intuitiva, mejorada con procedimientos de examen estendarizados y guiados que le ayuda a realizar exámenes rutinarios de MRI desde el primer dia. Además con bajos costes de instalación, soporte continuo y ampliacion sencillas, puede continuar mejorando sus posibilidades.

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Características
dStream
Obtenga imágenes uniformes y de gran calidad con dStream, nuestra tecnología digital de banda ancha

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Nuevas posibilidades para la RM gracias a la tecnología digital de banda ancha dStream y a nuestras soluciones de imagen. Al digitalizar la señal en la bobina se captura la señal de RM en su forma más pura, de modo que aumenta la relación señal/ruido para mejorar la calidad de la imagen o reducir la duración del estudio.

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alcance
Aumente el alcance clínico

Aumente el alcance clínico

Prodiva 1.5T CX da acceso a una amplia gama de aplicaciones avanzadas para estudios cerebrales, musculoesqueléticos, oncológicos, cardiacos y de cuerpo. Podrá recibir a más pacientes derivados y generar ingresos adicionales.

Aumente el alcance clínico

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adquisicion
Domine rápidamente la adquisición de imágenes

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Gracias a la automatización inteligente y a Breeze Workflow cualquier usuario puede dominar rápidamente la adquisición rutinaria de imágenes. El sistema automatiza numerosas tareas estándar, como el posicionamiento de la mesa y la selección de la bobina, a fin de optimizar los resultados del trabajo rutinario. Con Breeze Workflow, el número de pasos necesarios para el posicionamiento se reduce hasta en un 34%¹, lo que agiliza los estudios y aumenta el volumen de pacientes.

Domine rápidamente la adquisición de imágenes

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Gracias a la automatización inteligente y a Breeze Workflow cualquier usuario puede dominar rápidamente la adquisición rutinaria de imágenes. El sistema automatiza numerosas tareas estándar, como el posicionamiento de la mesa y la selección de la bobina, a fin de optimizar los resultados del trabajo rutinario. Con Breeze Workflow, el número de pasos necesarios para el posicionamiento se reduce hasta en un 34%¹, lo que agiliza los estudios y aumenta el volumen de pacientes.

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Gracias a la automatización inteligente y a Breeze Workflow cualquier usuario puede dominar rápidamente la adquisición rutinaria de imágenes. El sistema automatiza numerosas tareas estándar, como el posicionamiento de la mesa y la selección de la bobina, a fin de optimizar los resultados del trabajo rutinario. Con Breeze Workflow, el número de pasos necesarios para el posicionamiento se reduce hasta en un 34%¹, lo que agiliza los estudios y aumenta el volumen de pacientes.
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Domine rápidamente la adquisición de imágenes

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Gracias a la automatización inteligente y a Breeze Workflow cualquier usuario puede dominar rápidamente la adquisición rutinaria de imágenes. El sistema automatiza numerosas tareas estándar, como el posicionamiento de la mesa y la selección de la bobina, a fin de optimizar los resultados del trabajo rutinario. Con Breeze Workflow, el número de pasos necesarios para el posicionamiento se reduce hasta en un 34%¹, lo que agiliza los estudios y aumenta el volumen de pacientes.
estructura
Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

Para facilitar la colocación de un equipo de RM nuevo en una sala ya existente, Prodiva 1.5T CX dispone de un pequeño campo magnético en un imán ligero. Así ya no será necesario realizar costosas modificaciones, como derribar paredes, subir la altura de los techos o reforzar los suelos.

Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

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handling
Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

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Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.

Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

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Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.

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Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

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Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.
bobinas
Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía

Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía

Las bobinas Breeze anterior son finas y flexibles, y se pueden colocar rápida y fácilmente alrededor de cualquier parte del paciente para una rápida, eficiente y cómoda exploración.

Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía

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Las bobinas Breeze anterior son finas y flexibles, y se pueden colocar rápida y fácilmente alrededor de cualquier parte del paciente para una rápida, eficiente y cómoda exploración.

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Las bobinas Breeze anterior son finas y flexibles, y se pueden colocar rápida y fácilmente alrededor de cualquier parte del paciente para una rápida, eficiente y cómoda exploración.
imagenes
Técnicas para imágenes rutinarias de gran calidad

Técnicas para imágenes rutinarias de gran calidad

Para afrontar algunos de los problemas más habituales que dan lugar a estudios no concluyentes y a la repetición de exploraciones, Prodiva 1.5T CX permite el uso de técnicas de imagen como la supresión de grasa, la corrección de movimiento y la reducción de artefactos metálicos.

Técnicas para imágenes rutinarias de gran calidad

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standarizar
La forma inteligente de estandarizar los estudios

La forma inteligente de estandarizar los estudios

Disfrute de rapidez y facilidad gracias a nuestra interfaz de usuario inteligente. Ofrece orientación sencilla y estándar con la que podrá aportar mayor eficacia y reproducibilidad a los procedimientos. Con la función SmartExam se automatizan muchos de los estudios, para así agilizar el flujo de trabajo y mejorar la uniformidad de los estudios.

La forma inteligente de estandarizar los estudios

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costo de instalación
Mantenga unos costes bajos de transporte e instalación

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Ahorre tiempo y dinero en el transporte y la instalación gracias al exclusivo diseño compacto del sistema. Ha sido diseñado para moverse con facilidad por todos los pasillos y puertas de un hospital estándar sin tener que ensancharlos. Puede colocarlo fácilmente en salas con techos bajos.

Mantenga unos costes bajos de transporte e instalación

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energía
Reduzca los costes de energía

Reduzca los costes de energía

La tecnología PowerSave combina un diseño eficaz con una gestión inteligente de la energía, de modo que el gasto energético siempre será bajo.

Reduzca los costes de energía

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La tecnología PowerSave combina un diseño eficaz con una gestión inteligente de la energía, de modo que el gasto energético siempre será bajo.

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inversión
Una inversión en RM adecuada a su presupuesto

Una inversión en RM adecuada a su presupuesto

Con Prodiva, ofrecemos diferentes contratos de mantenimiento que se adaptan a su presupuesto y a las capacidades de sus técnicos de mantenimiento.

Una inversión en RM adecuada a su presupuesto

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helio
Conserve el valioso helio

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HeliumSave, la tecnología de cero evaporación, permite poner fin a las pérdidas de helio incluso con un funcionamiento normal⁴ en las condiciones de exploración habituales.

Conserve el valioso helio

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uptime
Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema

Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema

Disfrute del máximo tiempo de disponibilidad gracias al servicio de atención al cliente de Philips. Nuestra avanzada infraestructura de asistencia remota supervisa continuamente, comunica y soluciona problemas del sistema antes de que lleguen a ser críticos para las tareas cotidianas³.

Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema

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workflow

Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento

Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.

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Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.

Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento

Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.
  • dStream
  • alcance
  • adquisicion
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Obtenga imágenes uniformes y de gran calidad con dStream, nuestra tecnología digital de banda ancha

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Nuevas posibilidades para la RM gracias a la tecnología digital de banda ancha dStream y a nuestras soluciones de imagen. Al digitalizar la señal en la bobina se captura la señal de RM en su forma más pura, de modo que aumenta la relación señal/ruido para mejorar la calidad de la imagen o reducir la duración del estudio.

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Aumente el alcance clínico

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Prodiva 1.5T CX da acceso a una amplia gama de aplicaciones avanzadas para estudios cerebrales, musculoesqueléticos, oncológicos, cardiacos y de cuerpo. Podrá recibir a más pacientes derivados y generar ingresos adicionales.

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Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

Para facilitar la colocación de un equipo de RM nuevo en una sala ya existente, Prodiva 1.5T CX dispone de un pequeño campo magnético en un imán ligero. Así ya no será necesario realizar costosas modificaciones, como derribar paredes, subir la altura de los techos o reforzar los suelos.

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Para facilitar la colocación de un equipo de RM nuevo en una sala ya existente, Prodiva 1.5T CX dispone de un pequeño campo magnético en un imán ligero. Así ya no será necesario realizar costosas modificaciones, como derribar paredes, subir la altura de los techos o reforzar los suelos.

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Para facilitar la colocación de un equipo de RM nuevo en una sala ya existente, Prodiva 1.5T CX dispone de un pequeño campo magnético en un imán ligero. Así ya no será necesario realizar costosas modificaciones, como derribar paredes, subir la altura de los techos o reforzar los suelos.
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Reduzca la necesidad de realizar costosas modificaciones

Para facilitar la colocación de un equipo de RM nuevo en una sala ya existente, Prodiva 1.5T CX dispone de un pequeño campo magnético en un imán ligero. Así ya no será necesario realizar costosas modificaciones, como derribar paredes, subir la altura de los techos o reforzar los suelos.
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Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

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Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.

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Reduzca hasta en un 79% el tiempo de preparación y colocación del paciente²

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Dedique menos tiempo a la colocación de pacientes y la preparación de la bobina con Breeze Workflow. Cables cortos, conectores pequeños y piezas electrónicas compactas: todo ello facilita y agiliza la preparación de la bobina. Al mismo tiempo, las ligeras bobinas anteriores Breeze facilitan la preparación de los pacientes en la mesa.
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Gracias a su flexibilidad, nuestras bobinas se adaptan a cualquier anatomía

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Técnicas para imágenes rutinarias de gran calidad

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standarizar
La forma inteligente de estandarizar los estudios

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costo de instalación
Mantenga unos costes bajos de transporte e instalación

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Ahorre tiempo y dinero en el transporte y la instalación gracias al exclusivo diseño compacto del sistema. Ha sido diseñado para moverse con facilidad por todos los pasillos y puertas de un hospital estándar sin tener que ensancharlos. Puede colocarlo fácilmente en salas con techos bajos.

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Ahorre tiempo y dinero en el transporte y la instalación gracias al exclusivo diseño compacto del sistema. Ha sido diseñado para moverse con facilidad por todos los pasillos y puertas de un hospital estándar sin tener que ensancharlos. Puede colocarlo fácilmente en salas con techos bajos.
energía
Reduzca los costes de energía

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La tecnología PowerSave combina un diseño eficaz con una gestión inteligente de la energía, de modo que el gasto energético siempre será bajo.

Reduzca los costes de energía

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inversión
Una inversión en RM adecuada a su presupuesto

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Conserve el valioso helio

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HeliumSave, la tecnología de cero evaporación, permite poner fin a las pérdidas de helio incluso con un funcionamiento normal⁴ en las condiciones de exploración habituales.

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uptime
Mantenga el máximo tiempo de disponibilidad con la resolución de posibles problemas del sistema

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Disfrute del máximo tiempo de disponibilidad gracias al servicio de atención al cliente de Philips. Nuestra avanzada infraestructura de asistencia remota supervisa continuamente, comunica y soluciona problemas del sistema antes de que lleguen a ser críticos para las tareas cotidianas³.

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workflow

Acelere el flujo de trabajo al reducir el número de pasos necesarios para el posicionamiento

Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.

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Breeze Workflow reduce el número de pasos necesarios para el posicionamiento hasta en un 34%¹, y permite acelerar el flujo de trabajo de estudios diario. Gracias al Breeze Workflow, la preparación del paciente resulta intuitiva y la manipulación de la bobina es mínima.

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  • 1. De acuerdo con un estudio interno donde se compara el flujo de trabajo con Achieva.
  • 2. De acuerdo con un estudio interno donde se compara el flujo de trabajo en una combinación de aplicaciones cerebrales, musculoesqueléticas, de columna y de cuerpo con el equipo de RM Achieva.
  • 3. Sujeto a condiciones contractuales y a disponibilidad local.
  • 4. La operación normal se define como una adquisición típica realizada con suministro continuo de electricidad, así como de refrigeración del imán, sin incluir las actividades de servicio.
  • Este contenido no está dirigido a destinarios de EE. UU.

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