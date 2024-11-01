Controlar el gantry al lado del paciente OnPlan

Minimice el tiempo que pasa lejos del paciente con los nuevos controles en el gantry al lado del paciente OnPlan. Realice las tareas directamente desde el escáner, como la configuración y los ajustes previos a la exploración. Permita la uniformidad entre los operadores y reduzca el tiempo en el que se obtienen los resultados en un 19%, con la inteligencia adaptativa en cada paso del examen³.