Navegación intuitiva

Trilogy Evo se ha diseñado para facilitar la navegación y definir prescripciones de forma rápida. Sus nuevas características hacen que el uso diario sea más simple tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entre estas cabe destacar su pantalla táctil de 8", que emplea elementos pensados para el paciente con el fin de hacer más fácil la modificación de la instalación y la configuración. Además, ofrece consejos y alarmas en pantalla, así como nombres universales sencillos para la mayoría de los modos de ventilación.