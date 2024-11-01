Hasta el momento, los concentradores de oxígeno han sido muy similares: pesados, voluptuosos, ruidosos o requerían mantenimiento constante. EverFlo de Respironics es un concentrador estacionario que ofrece características que los responsables del cuidado de la salud en casa quieren y que los pacientes merecen.
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58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Consumo de Energía Promedio
350 Vatios
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Frecuencia de alimentación
60
Hz
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
93 +/- 3
%
Peso
14 (31) kg (lb)
Presión de salida
5,5
PSI
Caudal en litros
0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
45 (típico)
dB
Temperatura de funcionamiento
hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
-34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
El funcionamiento del dispositivo por encima o en exceso de los valores especificados de tensión, LPM, temperatura, humedad y/o altitud puede disminuir los niveles de concentración de oxígeno.
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