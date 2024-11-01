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EverFlo

Sistema de oxígeno para el hogar

Hasta el momento, los concentradores de oxígeno han sido muy similares: pesados, voluptuosos, ruidosos o requerían mantenimiento constante. EverFlo de Respironics es un concentrador estacionario que ofrece características que los responsables del cuidado de la salud en casa quieren y que los pacientes merecen.

Características
Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Menor consumo de energía

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
  • Diseño compacto
  • Menor consumo de energía
Ver todas las características
Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Menor consumo de energía

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

Especificaciones

Sistema General
Sistema General
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Consumo de Energía Promedio
  • 350 Vatios
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
  • Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Frecuencia de alimentación
  • 60 Hz
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Peso
  • 14 (31) kg (lb)
Presión de salida
  • 5,5 PSI
Caudal en litros
  • 0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
  • 45 (típico) dB
Temperatura de funcionamiento
  • hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
  • -34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
  • 0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
Sistema General
Sistema General
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
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Sistema General
Sistema General
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Consumo de Energía Promedio
  • 350 Vatios
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
  • Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Frecuencia de alimentación
  • 60 Hz
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Peso
  • 14 (31) kg (lb)
Presión de salida
  • 5,5 PSI
Caudal en litros
  • 0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
  • 45 (típico) dB
Temperatura de funcionamiento
  • hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
  • -34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
  • 0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
  • El funcionamiento del dispositivo por encima o en exceso de los valores especificados de tensión, LPM, temperatura, humedad y/o altitud puede disminuir los niveles de concentración de oxígeno.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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