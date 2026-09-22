1. El Philips IQon Spectral CT se lanzó en 2016. Siemens introdujo el NAEOTOM Alpha en 2021.
2 Los resultados de rendimiento se obtuvieron en pruebas controladas con fantomas utilizando el MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory). La detectabilidad de bajo contraste se evaluó mediante un modelo de observador de Hotelling canalizado (CHO), comparando imágenes reconstruidas con Spectral Precise Image a dosis reducida (p. ej., 2 mGy CTDIvol) con imágenes sin Spectral Precise Image a dosis de referencia (p. ej., 10 mGy CTDIvol), utilizando parámetros de adquisición y reconstrucción equivalentes. Se evaluaron objetos de 3 mm a 10 mm. Las mejoras en la detectabilidad oscilaron aproximadamente entre el 12 % y el 202 %, según el tamaño del objeto y las condiciones de imagen observadas.
Los niveles de dosis reducida reflejan condiciones de prueba controladas con fantomas y no deben interpretarse como protocolos clínicos recomendados ni como valores específicos de CTDIvol clínico. Las mejoras en el ruido de imagen reflejan el rendimiento observado en fantomas y no deben utilizarse por sí solas para determinar parámetros de adquisición clínica o valores objetivo de CTDIvol. En la práctica clínica, los parámetros de TC, incluida la dosis de radiación, deben ser determinados por el facultativo prescriptor según la tarea diagnóstica, el tamaño del paciente y la región anatómica, para garantizar una calidad de imagen adecuada.
3. Basado en pruebas internas con fantomas bajo condiciones de protocolo corporal de referencia.
4. Comparado con la versión anterior del sistema Philips Spectral CT
5. El Spectral CT Verida puede efectuar hasta 270 exámenes diarios (configuración 4 CIRS) en turnos dobles de 16 horas, respaldando a los servicios de radiología con horarios prolongados y alto flujo de pacientes.
6. Andersen MB et al. Impacto económico de la imagen corporal espectral en el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer oculto. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. Los resultados de los testimonios de clientes no son predictivos de resultados en otros casos, donde los resultados pueden variar.
7. Resultados obtenidos a partir de un escaneo corporal axial en 3D con una reducción de dosis del 80 %. El ahorro energético durante la preparación del sistema no se considera en esta estimación.