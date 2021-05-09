Descontinuado
TAT4506TL/00
Disponible en
Tu música. A tu manera.
¡No dejes que nada se interponga entre tú y tu música! Estos audífonos realmente inalámbricos con reducción activa de ruido te mantienen enfocado en los sonidos que importan. No te preocupes por un poco de lluvia o sudor, además tienes 24 horas de reproducción con el estuche.
Auriculares con ajuste intraauditivo
Cancelación activa del ruido
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 26 horas de reproducción
Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Lleva tu música a cualquier parte. Los altavoces de 6 mm y las 6 horas de reproducción con una sola carga te permitirán disfrutar de un sonido excelente. Un estuche totalmente cargado añade otras 18 horas. Para una carga rápida, coloca los auriculares en el estuche durante 15 minutos y consigue una hora adicional.
Disfruta de una total comodidad gracias a las suaves cubiertas de las almohadillas de silicona intercambiables. Las cubiertas de las almohadillas se introducen de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo.
Opiniones