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Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT4506BK/00

Disponible en

Negro
Negro
Verde azulado
Verde azulado

Tu música. A tu manera.

¡No dejes que nada se interponga entre tú y tu música! Estos audífonos realmente inalámbricos con reducción activa de ruido te mantienen enfocado en los sonidos que importan. No te preocupes por un poco de lluvia o sudor, además tienes 24 horas de reproducción con el estuche.

Ver todos los beneficios

Tu música. A tu manera.

  • Auriculares con ajuste intraauditivo

  • Cancelación activa del ruido

  • Protección IPX4 contra el agua

  • Hasta 26 horas de reproducción

Tres tamaños de cubiertas de almohadillas

6 horas de reproducción. Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional

Siempre concentrado en tu música. Reducción de ruido activa

Estos audífonos filtran el ruido que no deseas escuchar, de modo que estés libre para escuchar solo las melodías que te encantan. El modo de conciencia significa que puedes dejar que el mundo vuelva cuando lo necesites, y la música se detiene si te sacas el audífono de la oreja.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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