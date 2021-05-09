Descontinuado
TAT4506BK/00
Disponible en
Tu música. A tu manera.
¡No dejes que nada se interponga entre tú y tu música! Estos audífonos realmente inalámbricos con reducción activa de ruido te mantienen enfocado en los sonidos que importan. No te preocupes por un poco de lluvia o sudor, además tienes 24 horas de reproducción con el estuche.
Auriculares con ajuste intraauditivo
Cancelación activa del ruido
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 26 horas de reproducción
Estos audífonos filtran el ruido que no deseas escuchar, de modo que estés libre para escuchar solo las melodías que te encantan. El modo de conciencia significa que puedes dejar que el mundo vuelva cuando lo necesites, y la música se detiene si te sacas el audífono de la oreja.
Opiniones