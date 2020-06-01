Siempre listo

¿Existe algo más útil que los audífonos totalmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans ajustados? Estos audífonos intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.