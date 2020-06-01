Descontinuado
TAT1215BL/97
Siempre listo
¿Existe algo más útil que los audífonos totalmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans ajustados? Estos audífonos intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos audífonos realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Opiniones