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Descontinuado

1000 seriesAudífonos intrauditivos realmente inalámbricos

TAT1215BL/97

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja

Siempre listo

¿Existe algo más útil que los audífonos totalmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans ajustados? Estos audífonos intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Bluetooth®

Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes

Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos audífonos realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

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