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Descontinuado

Audífonos deportivos inalámbricos abiertos

TAA6606WT/00

4.2

| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Correr con seguridad, salir con libertad

¡Presiona el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenas! Estos audífonos deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.

Ver todos los beneficios

Correr con seguridad, salir con libertad

  • Ajuste de oreja abierta

  • Bone Conduction

  • Ligeros y resistentes

  • Protección IP67 contra polvo y agua

Entrena todo el día. 9 horas de tiempo de reproducción

Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos audífonos abiertos con conducción ósea están contigo durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitas un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.

Bone Conduction. Sonidos sin audífonos

Bone Conduction. Sonidos sin audífonos

La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Puedes disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.

Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental en una llamada

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2
1

10/09/2022

Peru

Peru

Excelente producto

Me mantengo alerta a lo que sucede a mi alrededor, sin parar de disfrutar del agradable sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos

Fecha de uso 2022-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos

Fecha de uso 2022-08-10

24/08/2022

Argentina

Argentina

Me encantan, son super comodos para hacer deporte

Me encanta su diseño,el sonido y que la carga es rapida.

Ventajas

Comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

Fecha de uso 2021-07-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

Fecha de uso 2021-07-24

20/04/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto salvo...

Tanto la calidad del sonido como la duración de la batería están muy bien, el pero es el arco para un adulto resulta un poco incomodo, así como el soporte de las orejas ya que aprietan un poco y son algo molestos, debería de tener cierta flexibilidad para adaptarse mejor, particularmente yo lo uso en la cama para la TV

Ventajas

Calidad sonora, duración bateria

Contras

Algo incomodos por falta de flexibilidad en el soporte.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

Fecha de uso 2022-10-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

Fecha de uso 2022-10-20

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.