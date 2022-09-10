Descontinuado
Correr con seguridad, salir con libertad
¡Presiona el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenas! Estos audífonos deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.
Ajuste de oreja abierta
Bone Conduction
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y agua
Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos audífonos abiertos con conducción ósea están contigo durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitas un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.
La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Puedes disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.
4.2
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
10/09/2022
Peru
Excelente producto
Me mantengo alerta a lo que sucede a mi alrededor, sin parar de disfrutar del agradable sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2022-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2022-08-10
Gonz27
24/08/2022
Argentina
Me encantan, son super comodos para hacer deporte
Me encanta su diseño,el sonido y que la carga es rapida.
Ventajas
Comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2021-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2021-07-24
Arturlo
20/04/2023
España
Comprador verificado
Perfecto salvo...
Tanto la calidad del sonido como la duración de la batería están muy bien, el pero es el arco para un adulto resulta un poco incomodo, así como el soporte de las orejas ya que aprietan un poco y son algo molestos, debería de tener cierta flexibilidad para adaptarse mejor, particularmente yo lo uso en la cama para la TV
Ventajas
Calidad sonora, duración bateria
Contras
Algo incomodos por falta de flexibilidad en el soporte.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares inalámbricos deportivos abiertos
Fecha de uso 2022-10-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares inalámbricos deportivos abiertos
Fecha de uso 2022-10-20
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.