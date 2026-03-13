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Serie 5000 Vaporizador de mano
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STH5020/20
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¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
El vaporizador de prendas Philips no produce vapor
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