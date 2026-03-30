El futuro de la moda: el vapor se une al estilo

Ya eligió su vestimenta, pero no tiene tiempo de planchar. No se preocupe, ¡nosotros le ayudamos! Olvídese de las planchas anticuadas y obtenga el vaporizador portátil serie 5000 de Philips. Está listo en 35 segundos y es un placer usarlo. ¡No provoca quemaduras y ofrece el último toque de moda!