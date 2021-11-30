Descontinuado
SHL5005/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Almohadillas de cuero suave para que puedas escuchar tus canciones favoritas durante más tiempo.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
Diseño plegable para guardarlos y transportarlos fácilmente
3.5
de 5
19
Opiniones
30/11/2021
Argentina
Fantastico
Los compre para usarlos en las videollamadas que tengo y son geniales, se escuchan fuerte y se ajustan de una menera perfecta
Ventajas
sonido, comodidad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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sor2
25/11/2021
Argentina
Comprador verificado
Philips Auriculares con micrófono SHL5005
Muy conforme con el poducto, es lo esperado, recomendable
Ventajas
Precio y calidad
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Villo
05/10/2021
Argentina
Excelente sonido
Muy buena calidad de sonido. Sin livianos y súper cómodos. Lo recomiendo si quieren unos auriculares prácticos para el día a día
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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