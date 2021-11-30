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Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHL5005WT/00

3.5

| (19) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Por amor a la música

Estos audífonos están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones favoritas por más tiempo y el excelente sonido te ofrece una experiencia increíble.

Ver todos los beneficios

Vayas donde vayas

Por amor a la música

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Diseño plegable para guardarlos y transportarlos fácilmente

Diseño plegable para guardarlos y transportarlos fácilmente

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

19

Opiniones

3

30/11/2021

Argentina

Argentina

Fantastico

Los compre para usarlos en las videollamadas que tengo y son geniales, se escuchan fuerte y se ajustan de una menera perfecta

Ventajas

sonido, comodidad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2021-05-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2021-05-30

25/11/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Philips Auriculares con micrófono SHL5005

Muy conforme con el poducto, es lo esperado, recomendable

Ventajas

Precio y calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2020-10-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2020-10-25

05/10/2021

Argentina

Argentina

Excelente sonido

Muy buena calidad de sonido. Sin livianos y súper cómodos. Lo recomiendo si quieren unos auriculares prácticos para el día a día

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2021-06-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono

Fecha de uso 2021-06-05

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