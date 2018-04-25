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Audífonos con micrófono

SHL3065WT/00

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
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Blanco
Blanco
Morado
Morado
Negro
Negro

Graves claros y potentes

Estos audífonos tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audio perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Audífonos con sistema de monitorización tipo DJ y micro

Graves claros y potentes

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

25/04/2018

Peru

Peru

Practico y comodo.

Muy comodo al usar y tiene un sonido que no satura ni se distorsiona.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3065WT Audífonos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3065WT Audífonos con micrófono

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