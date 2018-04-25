Descontinuado
Graves claros y potentes
Estos audífonos tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves audífonos acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audio perfecta en cualquier lugar.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Hechos para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los audífonos con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para una perfecta portabilidad y fácil almacenamiento.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
lucrap
25/04/2018
Peru
Practico y comodo.
Muy comodo al usar y tiene un sonido que no satura ni se distorsiona.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3065WT Audífonos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3065WT Audífonos con micrófono