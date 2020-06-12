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  • Siente los graves de BASS+
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Descontinuado

Audífonos con micrófono

SHE4305WT/00

4.9
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves de BASS+
Experimenta un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de altavoz ajustados de manera especial para graves potentes, los audífonos Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • Diafragmas 12.2mm, diseño post. cerrado

  • Intraauditivo

Controladores de altavoz potentes de 12.2 mm

Controladores de altavoz potentes de 12.2 mm

Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlantes potentes de 12.2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.

Diseño ergonómico para máxima comodidad

Diseño ergonómico para máxima comodidad

Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

12/06/2020

Chile

Chile

Sonido super nitido y perfecto. Buenisimos!

Tiene un buen sonido y son super comodos. Perfectos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono

20/03/2021

Argentina

Argentina

Estoy satisfecho

Muy buenos auriculares de no tan alto precio, los recomiendo mucho. Tienen muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic

16/01/2021

Argentina

Argentina

Muy buen sonido

Son excelentes por el precio que tienen, los recomiendo

Ventajas

Sonido claro, costo accesible.

Contras

Cable un tanto frágil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic

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