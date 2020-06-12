Descontinuado
Siente los graves de BASS+
Experimenta un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de altavoz ajustados de manera especial para graves potentes, los audífonos Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.
Diafragmas 12.2mm, diseño post. cerrado
Intraauditivo
Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.
Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.
Con un diseño intrauditivo compacto que se acopla perfectamente a tus oídos, cada auricular se adapta de manera segura para proporcionar una gran estabilidad que no fallará.
4.9
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Alina87
12/06/2020
Chile
Sonido super nitido y perfecto. Buenisimos!
Tiene un buen sonido y son super comodos. Perfectos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2019-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2019-05-11
SoyTin
20/03/2021
Argentina
Estoy satisfecho
Muy buenos auriculares de no tan alto precio, los recomiendo mucho. Tienen muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Fecha de uso 2020-09-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Fecha de uso 2020-09-19
16/01/2021
Argentina
Muy buen sonido
Son excelentes por el precio que tienen, los recomiendo
Ventajas
Sonido claro, costo accesible.
Contras
Cable un tanto frágil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Fecha de uso 2020-12-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Fecha de uso 2020-12-15