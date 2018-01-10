SHE3705PK/00
Gran ritmo, graves potentes
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes ultrapequeños y con graves potentes cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intrauditivo
Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.
Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.
1.0
de 5
1
Resumen
Dago
10/01/2018
Chile
Malo
Mala calidad y sonido deficiente, tienes que acostumbrarte a él para que recién le encuentres alguna cualidad en el sonido.
Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono
Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono