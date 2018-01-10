Descontinuado
SHE3705BK/00
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intrauditivo
Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado
Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.
El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.
1.0
de 5
1
Resumen
Dago
10/01/2018
Chile
Malo
Mala calidad y sonido deficiente, tienes que acostumbrarte a él para que recién le encuentres alguna cualidad en el sonido.
Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono
Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono