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Audífonos

SHE3700LB/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Celeste
Celeste
Negro
Negro
Roja
Roja
Rosa
Rosa

Gran ritmo, graves potentes

Los audífonos intrauditivos Philips MyJam Vibes ultrapequeños y con graves potentes cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto con protección metalizada de aspiración

Gran ritmo, graves potentes

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo

Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo

Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones

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