Gran ritmo, graves potentes
Los audífonos intrauditivos Philips MyJam Vibes ultrapequeños y con graves potentes cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intrauditivo
El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.
Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado
Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones