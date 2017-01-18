Descontinuado
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Intrauditivo
Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado
El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes dentro de un diseño compacto. Calzan perfectamente en tu oído, mientras te entregan un sonido nítido con graves potentes.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones