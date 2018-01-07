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Auriculares

SHE3010TL/00

3.4
| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
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Blanco
Blanco
Morado
Morado
Negro
Negro
Roja
Roja
Verde
Verde
Verde azulado
Verde azulado
Extra bass
Los audífonos Philips SHE3010 con estructura blanda ofrecen un ajuste cómodo y ligero. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.
Ver todos los beneficios

Estructura blanda para un ajuste cómodo

Extra bass

  • Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.

  • Audífono

Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo continuamente.

Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves y la sensibilidad

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo

La estructura de goma transparente del audífono se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

5
3
2

07/01/2018

Peru

Peru

buena calidad de sonido

Me parece excelente en calidad y precio, me quede sorprendido con la performance del sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BL Auriculares

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Esta reseña se realizó para SHE3010BL Auriculares

20/09/2017

Argentina

Argentina

Muy buena relación precio-calidad

Muy buen producto, excelente calidad de sonido. Los puntos flojos: podrían incluir felpa o protectores para poder usarlos para realizar actividad deportiva. Agregaría también un clip de sujeción. Por lo demás, estoy muy satisfecha con el producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010TL Auriculares

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19/04/2017

Argentina

Argentina

potentes y accesibles

Buscando algo superior a los SHE1360 encontré estos. Tienen mas potencia, mejores agudos y bajos potentes... aunque los tonos medios siguen sin tener gran definicion. Definitivamente son muy recomendables para usar con celulares, tablets o iPods, y te proporcionan una experiencia mas que satisfactoria por el precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BK Auriculares

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Esta reseña se realizó para SHE3010BK Auriculares

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