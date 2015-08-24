Descontinuado
SHE1455WT/10
Graves dinámicos
Altavoces para graves dinámicos y sonido nítido.
Intrauditivo
Negro
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Con la línea de 3 tamaños de accesorios intercambiables, de pequeño a grande, seguramente hay un par de estos audífonos Philips que se adapta perfectamente a tus orejas.
Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.
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