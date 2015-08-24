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Descontinuado

Audífonos intrauditivos

SHE1455WT/10

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Graves dinámicos

Altavoces para graves dinámicos y sonido nítido.

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Reproduce música y voz

Graves dinámicos

  • Intrauditivo

  • Negro

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

Con la línea de 3 tamaños de accesorios intercambiables, de pequeño a grande, seguramente hay un par de estos audífonos Philips que se adapta perfectamente a tus orejas.

El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.

Especificaciones técnicas

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